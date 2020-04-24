Началось расследование в связи с распространением COVID-19 после матча ЛЧ

Городской совет Ливерпуля начал официальное расследование в связи с распространением коронавируса после футбольного матча Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и испанским "Атлетико", проведенного 11 марта на домашнем стадионе английской команды.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Liverpool Echo, мэр Ливерпуля Джо Андерсон поручил директору общественной службы здравоохранения Мэтту Эштону провести широкомасштабное расследование по этому поводу. По информации газеты, на эту игру приехали более 3 тыс. испанских болельщиков из Мадрида, где к этому моменту уже были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

"Я попросил Мэтта Эштона и его команду провести полное расследование любой потенциальной связи между этим матчем и ситуацией с коронавирусом в городе", - заявил Андерсон.

Отметим, что в Великобритании зафиксировано более 138 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 18 тыс. человек умерли.