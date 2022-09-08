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Лига Европы: "Карабах" в матче с "Фрайбургом" сократил счет до минимума

Лига Европы: "Карабах" в матче с "Фрайбургом" сократил счет до минимума В Германии стартовал матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между командами "Фрайбург" и "Карабах".
Футбол
8 сентября 2022 г. 23:44
Лига Европы: Карабах в матче с Фрайбургом сократил счет до минимума

В Германии проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между командами "Фрайбург" и "Карабах".

Как сообщает командированный во Фрайбург сотрудник Report, на 39-й минуте игрок "скакунов" Марко Вешович сократил разницу в счете до минимума - 1:2.

23:18

В Германии проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между командами "Фрайбург" и "Карабах".

Как сообщает командированный во Фрайбург сотрудник Report, Рицу Доан в составе хозяев увеличил разницу в счете до двух мячей.

23:12

В Германии проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между командами "Фрайбург" и "Карабах".

Как сообщает командированный во Фрайбург сотрудник Report, Торал Байрамов сфолил на Маттиасе Гинтере в штрафной площади на 5-й минуте.

Посмотрев на VAR, судья назначил пенальти. Винсенто Грифо вывел хозяев вперед на 7-й минуте - 1:0.

23:05

В Германии стартовал матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между командами "Фрайбург" и "Карабах".

Как сообщает командированный во Фрайбург сотрудник Report, поединок начался в 23:00 по бакинскому времени.

Игру обслуживает бригада судей во главе с Эриком Ламбрехтсом из Бельгии.

В другом матче группы G "Нант" сыграет с греческим "Олимпиакосом" во Франции.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Frayburq" - "Qarabağ" oyununda ikinci hissə başlayıb

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