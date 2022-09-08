Лига Европы: "Карабах" в матче с "Фрайбургом" сократил счет до минимума

В Германии проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между командами "Фрайбург" и "Карабах".
Как сообщает командированный во Фрайбург сотрудник Report, на 39-й минуте игрок "скакунов" Марко Вешович сократил разницу в счете до минимума - 1:2.
В Германии проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между командами "Фрайбург" и "Карабах".
Как сообщает командированный во Фрайбург сотрудник Report, Рицу Доан в составе хозяев увеличил разницу в счете до двух мячей.
В Германии проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между командами "Фрайбург" и "Карабах".
Как сообщает командированный во Фрайбург сотрудник Report, Торал Байрамов сфолил на Маттиасе Гинтере в штрафной площади на 5-й минуте.
Посмотрев на VAR, судья назначил пенальти. Винсенто Грифо вывел хозяев вперед на 7-й минуте - 1:0.
В Германии стартовал матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между командами "Фрайбург" и "Карабах".
Как сообщает командированный во Фрайбург сотрудник Report, поединок начался в 23:00 по бакинскому времени.
Игру обслуживает бригада судей во главе с Эриком Ламбрехтсом из Бельгии.
В другом матче группы G "Нант" сыграет с греческим "Олимпиакосом" во Франции.