Франция вызвала посла Ирана из-за дезинформации в связи с протестами

Франция вызвала иранского посла в связи с распространением Тегераном дезинформации по поводу акций протеста учащихся и сотрудников школ.

Как передает Report со ссылкой на France24, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Франции Паскаля Конфаврё.

"Послу было заявлено об абсолютной неприемлемости распространения в интернете ложного контента через официальные аккаунты Министерства иностранных дел Ирана", - говорится в заявлении.

Он также отметил, что вызов французского посла в Тегеран 6 октября был безосновательным.

"Эти недостойные провокации должны прекратиться", - подчеркнул Конфаврё.

Ранее посол Франции в Тегеране Пьер Кошар вызван в МИД Ирана в связи с жесткими действиями французских властей в отношении протестующих учащихся и сотрудников школ, расценив их как нарушение прав человека.