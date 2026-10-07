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    Франция вызвала посла Ирана из-за дезинформации в связи с протестами

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 20:26
    Франция вызвала посла Ирана из-за дезинформации в связи с протестами

    Франция вызвала иранского посла в связи с распространением Тегераном дезинформации по поводу акций протеста учащихся и сотрудников школ.

    Как передает Report со ссылкой на France24, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Франции Паскаля Конфаврё.

    "Послу было заявлено об абсолютной неприемлемости распространения в интернете ложного контента через официальные аккаунты Министерства иностранных дел Ирана", - говорится в заявлении.

    Он также отметил, что вызов французского посла в Тегеран 6 октября был безосновательным.

    "Эти недостойные провокации должны прекратиться", - подчеркнул Конфаврё.

    Ранее посол Франции в Тегеране Пьер Кошар вызван в МИД Ирана в связи с жесткими действиями французских властей в отношении протестующих учащихся и сотрудников школ, расценив их как нарушение прав человека.

    Акции протеста во Франции Вызов посла Франция Исламская Республика Иран Паскаль Конфавре
    İran səfiri etirazlarla bağlı dezinformasiyaya görə Fransa XİN-ə çağırılıb
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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