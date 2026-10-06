Посол Франции вызван в МИД Ирана на фоне протестов школьников

Посол Франции в Тегеране Пьер Кошар вызван в МИД Ирана в связи с жесткими действиями французских властей в отношении протестующих учащихся и сотрудников школ, расценив их как нарушение прав человека.

Как сообщает Report со ссылкой на IRNA, и.о. руководителя управления по правам человека МИД Ирана Хамид Ахмади в ходе встречи напомнил о международных обязательствах Франции в области прав человека и призвал соблюдать основные права и свободы, в частности право граждан на мирные собрания.

Ахмади выразил серьезную обеспокоенность действиями французских сил безопасности в отношении мирных протестующих, которые, по его словам, привели к серьезным ранениям. Он также заявил о задержании более 5 тыс. человек.

По его словам, применение такого уровня силы против участников мирных собраний не может быть оправдано.