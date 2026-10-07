İran səfiri etirazlarla bağlı dezinformasiyaya görə Fransa XİN-ə çağırılıb
- 07 oktyabr, 2026
- 20:50
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Fransa Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) ölkədə şagirdlərin və məktəb işçilərinin etiraz aksiyaları ilə bağlı Tehranın dezinformasiya yayması ilə əlaqədar İran səfirini XİN-ə çağırıb.
"Report" "France24"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransa XİN-in mətbuat katibi Paskal Konfavrönün bəyanatında bildirilib.
"Səfirə İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi hesabları vasitəsilə internetdə yalan məzmunun yayılmasının tamamilə qəbuledilməz olduğu bildirilib", - bəyanatda vurğulanıb.
O, həmçinin qeyd edib ki, Fransa səfirinin oktyabrın 6-da İran XİN-ə çağırılması əsassız olub.
"Bu nalayiq təxribatlara son qoyulmalıdır", - Konfavrö deyib.
Daha əvvəl Fransanın Tehrandakı səfiri Pyer Koşar, Fransa hakimiyyətinin etiraz edən şagirdlərə və məktəb işçilərinə qarşı sərt addımlarının insan hüquqlarının pozulması kimi qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar İran XİN-ə çağırılıb.