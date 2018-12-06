На счет "Карабаха" перечислены средства, выделенные УЕФА

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ На счет футбольного клуба "Карабах" перечислены средства, выделенные УЕФА как участнику Лиги чемпионов в сезоне 2017/2018.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, согласно письму Комитета УЕФА по клубным соревнованиям от 06.07.2017 за номером 38, средства на сумму 981 тысяч евро при посредничестве национальной ассоциации были выплачены "Карабаху".

Отметим, что за выступления в стадии плей-офф и групповом раунде Лиги чемпионов в сезоне 2017/2018 УЕФА выделил "Карабаху" 16 миллионов 819 тысяч евро.