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На проверочном матче в Анталии "Габала" проиграла венгерскому МТК

На проверочном матче в Анталии "Габала" проиграла венгерскому МТК

Сегодня находящийся на учебно-тренировочных сборах в турецком городе Анталья клуб "Габала" провел первый проверочный матч.

Как сообщает Report, соперником был клуб МТК (Венгрия).

Встреча на игровом поле отеля "Karvansaray" завершилась победой МТК со счетом 3:0. Все три года были забиты во второй части матча. 

Отметим, что до этого азербайджанский клуб "Сабах" проиграл венгерскому "Пакш" (0:2), "Зиря" проиграла турецкому "Умраниеспору" со счетом 0:3, а "Сумгайыт" проиграл венгерскому "Капошвару" со счетом 3:4. 

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