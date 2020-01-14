На проверочном матче в Анталии "Габала" проиграла венгерскому МТК

Сегодня находящийся на учебно-тренировочных сборах в турецком городе Анталья клуб "Габала" провел первый проверочный матч.

Как сообщает Report, соперником был клуб МТК (Венгрия).

Встреча на игровом поле отеля "Karvansaray" завершилась победой МТК со счетом 3:0. Все три года были забиты во второй части матча.

Отметим, что до этого азербайджанский клуб "Сабах" проиграл венгерскому "Пакш" (0:2), "Зиря" проиграла турецкому "Умраниеспору" со счетом 0:3, а "Сумгайыт" проиграл венгерскому "Капошвару" со счетом 3:4.