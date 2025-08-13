На президента Ла Лиги подана жалоба в Высший спортивный совет

Мигель Анхель Галан, глава испанской Ассоциации демократии и прозрачности в спорте, подал в Высший спортивный совет 50-страничный документ с обвинениями в адрес президента La Liga Хавьера Тебаса.

Как передает Report со ссылкой на газету AS, он обвинил Тебаса в разглашении конфиденциальной информации о "Барселоне" и других нарушениях.

Если вина Тебаса будет доказана, он может быть отстранен от должности. По информации издания, президент высшего испанского дивизиона обвиняется в пяти "серьезных нарушениях".

Ранее в отчете Примеры отмечалось, что "Барселона" нарушила финансовый fair play (правила, которые ограничивают расходы клубов, чтобы они не превышали свои доходы и поддерживали финансовую стабильность. Это вызвало недовольство клуба.