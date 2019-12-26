На подготовку к ЕВРО-2020 правительство России выделило более 3 млрд рублей

Министерство спорта РФ утвердило программу подготовки к проведению в России в 2020 году чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, всего по программе на 2019 и 2020 годы выделяются 3,54 млрд рублей (около 100 млн манатов).

2,98 млрд рублей из них - средства федерального бюджета, а 559 млн рублей выделяются по линии бюджетов субъектов РФ.

Отметим, что чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Напомним, что 13 июня на Бакинском олимпийском стадионе встретятся сборные Уэльса и Швейцарии. 17 июня в столице Азербайджана состоится матч Турция-Уэльс, 21 июня - Швейцария-Турция. Кроме того, в Баку также пройдет один матч 1/4 финала.