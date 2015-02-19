На матче Премьер-лиги Азербайджана произошла драка

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ После первой игры XXIII тура Премьр-лиги Азербайджана по футболу произошел инцидент. Как сообщает Report, возник спор между двумя футболистами бакинских клубов AZAL и "İnter".

Главный судья Фариз Юсифов предъявил Ниджату Гурбанову и Бачану Цхададзе "желтые карточки". Однако спор на этом не прекратился. В дело вмешался главный тренер "İnter" Кахабер Цхададзе, который заступился за сына и выразил боковому судье свое недовольство. Как только прозвучал финальный свисток, игрок "İnter" Цезарь Меза Колли вызвал на "разборку" футболиста AZAL Виктора Игбекои и получил в ответ удар по лицу. Затем завязалась драка между членами команд. В дело вмешалась полиция, которой удалось угомонить дерущихся спортсменов.

Отметим, что игра закончилась ничьей - 1:1.