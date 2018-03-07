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    На матче чемпионата Италии совершена кража

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ На матче итальянской серии B по футболу совершена кража.

    Как сообщает Report, в перерыве прошедшего в рамках XXIX тура матча "Перуджа" - "Брешия" из раздевался были украдены ценные предметы.

    Украдены кошельки футболистов, украшения, часы и техника. Самое дорогое из них стоит около 10 000 евро.

    Отметим, что матч завершился победой команды "Перуджа" со счетом 2:0.

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