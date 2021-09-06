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На матч Азербайджан-Португалия продано 19 тыс. билетов

На матч Азербайджан-Португалия продано 19 тыс. билетов Обнародовано число билетов, распроданных на игру между сборными Азербайджана и Португалии в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года.
Футбол
6 сентября 2021 г. 13:20
На матч Азербайджан-Португалия продано 19 тыс. билетов

Обнародовано число билетов, распроданных на игру между сборными Азербайджана и Португалии в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года.

Об этом Report сообщил заведующий отделом прессы и связей с общественностью АФФА Фируз Абдулла.

Он сообщил, что на матч распродано 19 тыс. билетов. В связи с пандемией коронавируса на стадион допускаются 50% от общего числа зрителей, которых может принять арена.

Билеты можно приобрести через мобильное приложение Iticket, веб-сайт или в пунктах продаж Iticket в Gənclik Mall и 28 Mall.

В целях снижения контактов до минимума билеты предоставляются в электронном формате. Цены на билеты варьируются в зависимости от категории – 2, 5, 10 и 15 манатов.

Матч Азербайджан - Португалия состоится 7 сентября на Бакинском олимпийском стадионе и стартует в 20:00.

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Версия на английском языке 19 000 tickets sold for Azerbaijan-Portugal match
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan - Portuqaliya oyunu üçün satılmış biletlərin sayı açıqlanıb

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