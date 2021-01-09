На клубном чемпионате мира разрешена дополнительная замена

Впервые на клубном чемпионате мира будет применено новое правило, касающееся смены игроков.

Впервые на клубном чемпионате мира будет применено новое правило, касающееся смены игроков.

Как сообщает Report со ссылкой на ФИФА, дополнительная замена будет разрешена, если какой-либо футболист перенесет во время игры сотрясение мозга.

Команды смогут воспользоваться этой возможностью только раз в течение матча. Таким образом, за матч можно будет произвести пять замен.

Отметим, что клубный чемпионат мира пройдет во второй половине этого года в Японии. Последним победителем турнира был английский "Ливерпуль".