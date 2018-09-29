На игру "Карабах" - "Арсенал" продано более половины билетов

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Обнародовано количество билетов, проданных до сих пор на игру второго тура в Лиге Европы между "Карабахом" и английским "Арсеналом".

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу агдамского представителя в Facebook, более 37 тысяч билетов уже проданы. С учетом вместимости стадиона на 68700 человек, это означает продажу более 50% билетов.

Бакинский олимпийский стадион, где состоится игра, вмещает до 70 тыс. зрителей. Стоимость билетов составляет 2 маната, 5 манатов, 15 манатов, 20 манатов и 50 манатов. Их можно приобрести в Фан-шопе ФК "Карабах" в Park Bulvar, кассах iTicket, городе Сумгайыт ("ASAN Xidmət"), ТЦ "28 Mall" и "Gənclik Mall".

Отметим, что игра, которая состоится 4 октября на Бакинском олимпийском стадионе, начнется в 20:55.