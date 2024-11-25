О нас

На экс-футболиста "Арсенала" совершено нападение с ножом

На экс-футболиста "Арсенала" совершено нападение с ножом Бывший нападающий "Арсенала" и сборной Дании Никлас Бендтнер стал жертвой нападения в Нью-Йорке.
Футбол
25 ноября 2024 г. 21:06
На экс-футболиста Арсенала совершено нападение с ножом

Бывший нападающий "Арсенала" и сборной Дании Никлас Бендтнер стал жертвой нападения в Нью-Йорке.

Как передает Report, он находился на прогулке с двумя знакомыми, когда на них внезапно напал незнакомый мужчина с ножом.

Сам Бендтнер избежал серьезных ранений, однако его 55-летний приятель был тяжело ранен и впоследствии госпитализирован.

Полиция Нью-Йорка быстро задержала 25-летнего злоумышленника. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Отметим, что 36-летний экс-игрок сборной Дании помимо "Арсенала" выступал в Англии за "Бирмингем" и "Сандерленд". Также, в его карьере были итальянский "Ювентус", немецкий "Вольфсбург" и норвежский "Русенборг".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоNicklas Bendtner caught up in stabbing horror as ex-Arsenal star lifts lid on ordeal
Версия на азербайджанском языке Фото"Arsenal" klubunun sabiq futbolçusuna bıçaqla hücum edilib

Самое важное

Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
24 ноября 2024 г. 17:16
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического Бакинского прорыва
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического "Бакинского прорыва"
24 ноября 2024 г. 17:12
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
24 ноября 2024 г. 17:08
Исторический успех COP29: Зеленый свет углеродному рынку
Исторический успех COP29: "Зеленый свет" углеродному рынку
24 ноября 2024 г. 00:05
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
20 ноября 2024 г. 20:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi