На экс-футболиста "Арсенала" совершено нападение с ножом

Бывший нападающий "Арсенала" и сборной Дании Никлас Бендтнер стал жертвой нападения в Нью-Йорке.

Бывший нападающий "Арсенала" и сборной Дании Никлас Бендтнер стал жертвой нападения в Нью-Йорке.

Как передает Report, он находился на прогулке с двумя знакомыми, когда на них внезапно напал незнакомый мужчина с ножом.

Сам Бендтнер избежал серьезных ранений, однако его 55-летний приятель был тяжело ранен и впоследствии госпитализирован.

Полиция Нью-Йорка быстро задержала 25-летнего злоумышленника. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Отметим, что 36-летний экс-игрок сборной Дании помимо "Арсенала" выступал в Англии за "Бирмингем" и "Сандерленд". Также, в его карьере были итальянский "Ювентус", немецкий "Вольфсбург" и норвежский "Русенборг".