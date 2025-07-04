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На дне рождения Ямаля будет ряд ограничений

На дне рождения Ямаля будет ряд ограничений Звезда "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль готовится торжественно отметить свое 18-летие.
Футбол
4 июля 2025 г. 05:48
На дне рождения Ямаля будет ряд ограничений

Звезда "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль готовится торжественно отметить свое 18-летие.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, вингер планирует провести свой день рождения вместе с партнером по сборной, игроком "Атлетика" из Бильбао Нико Уильямсом, футболисты родились в один день - 12 июля.

Ямалю исполнится 18 лет, а Уильямсу - 23 года.

На мероприятии, которое пройдет на Ибице, выступит певица Bad Gyal. В последнее время в прессе появился ряд публикаций о "тесных связях" между Ямалем и певицей.

Примечательно, что информация о точном месте и времени проведения мероприятия держится в секрете. Испанские СМИ сообщают, что гости будут проинформированы об этом за день до события.

Еще один интересный момент заключается в том, что мобильные устройства участников мероприятия будут находиться "под строгим контролем".

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Версия на азербайджанском языке Yamalın ad günü qadağalarla keçiriləcək

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