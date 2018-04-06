 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На бывшего футболиста "Галатасарая" напали фанаты

    Инцидент произошел при раздаче фанатам автографа

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Ныне выступающий в итальянской "Болонье" бывший футболист турецкого клуба "Галатасарай" Блерим Джемайли подвергся нападению фанатов.

    Как сообщает Report, вышедший с тренировки швейцарский полузащитник подвергся физическому давлению, когда фанаты окружили его, чтобы получить автограф. 

    Рассердившись, 32-летний футболист решил приостановить встречу с фанатами. Когда он направлялся к своему автомобилю, трое людей стали спорить с ним. В это время один из болельщиков ударил Джемайли. Не получивший травмы игрок уселся в автомобиль и уехал. Хотя руководство клуба вызвало полицейских, до их приезда зачинщики покинули место происшествия. 

    Отметим, что Блерим Джемайли играл в "Галатасарае" с 2014-го по 2016-й год. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi