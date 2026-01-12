"МЮ" повторил клубный антирекорд 44-летней давности

"Манчестер Юнайтед" повторил антирекорд клуба 44-летней давности, проиграв "Брайтону" в матче третьего раунда Кубка Англии, на данном этапе к борьбе подключаются команды из АПЛ.

Как сообщает Report со ссылкой на Opta Sport, "красные дьяволы" вылетели в первом раунде и в Кубке английской лиги, и в Кубке Англии впервые с сезона-1981/1982.

Ранее манкунианцы вылетели из Кубка английской лиги сезона-2025/2026, уступив в серии послематчевых пенальти команде из низшей лиги "Гримсби Таун" (2:2, 11:12 пен.).

Это был второй раунд турнира и первый для "МЮ" в розыгрыше.