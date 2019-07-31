"МЮ" и "Ювентус" договорились об обмене Лукаку на Дибалу

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала близок к переходу в "Манчестер Юнайтед" в обмен на нападающего манкунианцев Ромелу Лукаку.

Как передаёт Report, об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на Sky Italia.

По сведениям источника, клубы достигли принципиальной договорённости о трансфере. Для окончательного заключения сделки необходимо согласование контракта Дибалы с "красными дьяволами".

Также сообщается, что главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер отказался комментировать трансферные слухи.

"Я не буду комментировать слухи и спекуляции об игроках других команд, но, да, мы работаем над одним-двумя трансферами, о которых я упоминал до этого. До старта сезона осталось 10 дней, и, возможно, мы сможем представить вам одного или двух новых игроков в нашей команде", - заявил Сульшер.