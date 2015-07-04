МВД Грузии поручено изучить инцидент между грузинскими и азербайджанскими болельщиками

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обеспокоен информацией об инциденте, произошедшем после матча между тбилисским "Динамо" и азербайджанской "Габалой". Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в администрации правительства Грузии.

По информации администрации правительства, Ираклий Гарибашвили подчеркивает важность грузино-азербайджанского стратегического партнерства и отмечает, что государство никому не позволит совершать провокационные действия, которые направлены против этих отношений.

"Для нас очень ценны дружеские отношения с азербайджанским государством и азербайджанским народом. Азербайджан является важным стратегическим партнером Грузии. Я, как глава правительства Грузии, категорически заявляю, что государство никому не позволит совершать подобные провокационные действия и бросать тень на наши отношения со стратегическим партнером - дружественным Азербайджаном. Я уже призвал министерство внутренних дел изучить этот вопрос и установить, имели ли место подобные факты, а также, в случае обнаружения признаков преступления, среагировать должным образом в полном соответствии с законом", - говорится в заявлении премьер-министра.