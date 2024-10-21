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Мухаммед Салах поднялся на 9 место в списке лучших бомбардиров Английской Премьер-лиги

Мухаммед Салах поднялся на 9 место в списке лучших бомбардиров Английской Премьер-лиги Египетский форвард "Ливерпуля" Мухаммед Салах поднялся на 9-е место в списке лучших бомбардиров в истории Английской Премьер-лиги.
Футбол
21 октября 2024 г. 10:27
Мухаммед Салах поднялся на 9 место в списке лучших бомбардиров Английской Премьер-лиги

Египетский форвард "Ливерпуля" Мухаммед Салах поднялся на 9-е место в списке лучших бомбардиров в истории Английской Премьер-лиги.

Как сообщает Report, 32-летний нападающий в матче 8-го тура чемпионата страны между "Ливерпулем" и "Челси" реализовал пенальти, забив свой 162-й гол в чемпионате Англии.

Игра завершилась победой мерсисайдцев со счетом 2:1.

Список игроков, забивших больше всего голов в Английской Премьер-лиге, возглавляет Алан Ширер с 260 голами. Второе место занимает Гарри Кейн (213 голов), а третье - Уэйн Руни (208 голов).

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Версия на азербайджанском языке Məhəmməd Salah İngiltərə Premyer Liqasının bombardirləri siyahısında 9-cu yerə yüksəlib

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