Мухаммед Салах поднялся на 9 место в списке лучших бомбардиров Английской Премьер-лиги

Египетский форвард "Ливерпуля" Мухаммед Салах поднялся на 9-е место в списке лучших бомбардиров в истории Английской Премьер-лиги.

Египетский форвард "Ливерпуля" Мухаммед Салах поднялся на 9-е место в списке лучших бомбардиров в истории Английской Премьер-лиги.

Как сообщает Report, 32-летний нападающий в матче 8-го тура чемпионата страны между "Ливерпулем" и "Челси" реализовал пенальти, забив свой 162-й гол в чемпионате Англии.

Игра завершилась победой мерсисайдцев со счетом 2:1.

Список игроков, забивших больше всего голов в Английской Премьер-лиге, возглавляет Алан Ширер с 260 голами. Второе место занимает Гарри Кейн (213 голов), а третье - Уэйн Руни (208 голов).