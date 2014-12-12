​Муарем Муарем: Мы разочарованы тем, что наш гол не засчитали

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Футболист азербайджанского клуба "Карабах" Муарем Муарем прокомментировал незасчитанный гол в ворота итальянского "Inter" в матче в рамках VI тура группового этапа Лиги Европы.

Как сообщает Report, в интервью журналистам македонский полузащитник отметил, что в эпизоде на последней минуте добавленного времени, не было положения "вне игры".

По словам Муарема, они пришли к этому выводу, неоднократно просмотрев эпизод: "Мы очень хорошо подготовились к игре. Думаю, что сыграли хорошо и вели борьбу до конца. Я верил в то, что забьем гол и мы его забили. Однако рефери не засчитал его. Думаю, что в данном эпизоде не было положения "вне игры", так как и судья через несколько секунд после гола принял решение. Мы просмотрели этот момент раз десять. Считаю, что мы заслужили эту победу. Это - решение судьи. И они иногда ошибаются. Однако происшедший инцидент нас глубоко разочаровал".

По словам 26-летнего футболиста, на достижение более лучших результатов повлияли и потери в составе: "В конце первой половины игры Вугар Надиров растянул мышцу, после его замены главный тренер Гурбан Гурбанов не дал особых поручений. Вугара Надирова заменили, и мы продолжили игру. Думаю, что если бы играл Рейнальдо или Чумбиньо, все было бы по другому. После игры главный тренер поздравил каждого игрока".

Отметим, что встреча на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершилась ничьей (0:0) и "Карабаху" не удалось получить путевку на 1/16 финала.