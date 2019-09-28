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Моуринью захотел заменить Зидана

Моуринью захотел заменить Зидана

Португальский тренер Жозе Моуринью уже отверг ряд предложений от европейских клубов ради работы в мадридском «Реале». Как передает Report, об этом сообщает Goal.

Среди команд, заинтересованных в приглашении 56-летнего португальца, были «Шальке», «Монако» и «Милан». Моуринью нацелен на возвращение в мадридский «Реал», который сейчас возглавляет французский специалист Зинедин Зидан.

Мадридский «Реал» лидирует в чемпионате Испании, имея в своем активе 14 очков после шести матчей.

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