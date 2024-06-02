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Моуринью прибудет в Стамбул для подписания контракта с местным "Фенербахче"

Моуринью прибудет в Стамбул для подписания контракта с местным "Фенербахче" Португальский тренер Жозе Моуринью, с которым договорился турецкий клуб "Фенербахче", сегодня прибудет в Стамбул для подписания контракта с командой.
Футбол
2 июня 2024 г. 06:03
Моуринью прибудет в Стамбул для подписания контракта с местным Фенербахче

Португальский тренер Жозе Моуринью, с которым договорился турецкий клуб "Фенербахче", сегодня прибудет в Стамбул для подписания контракта с командой.

Как сообщает Report, об этом говорится в официальном аккаунте "желтых канареек" в соцсети Instagram.

В публикации 61-летний специалист пригласил болельщиков в район Кадыкёй в Стамбуле: "Приветствую болельщиков "Фенербахче". Увидимся завтра в Кадыкёйе. Давайте вместе начнем наше путешествие".

Согласно информации, церемония подписания контракта состоится в 20:00 по бакинскому времени.

Отметим, что Жозе Моуринью, как ожидается, подпишет с "Фенербахче" 2-летнее соглашение на пост главного тренера.

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Версия на азербайджанском языке "Fənərbağça"nın anlaşdığı Joze Mourinyo sabah İstanbula gəlir

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