Моуринью прибудет в Стамбул для подписания контракта с местным "Фенербахче"

Португальский тренер Жозе Моуринью, с которым договорился турецкий клуб "Фенербахче", сегодня прибудет в Стамбул для подписания контракта с командой.
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В публикации 61-летний специалист пригласил болельщиков в район Кадыкёй в Стамбуле: "Приветствую болельщиков "Фенербахче". Увидимся завтра в Кадыкёйе. Давайте вместе начнем наше путешествие".
Согласно информации, церемония подписания контракта состоится в 20:00 по бакинскому времени.
Отметим, что Жозе Моуринью, как ожидается, подпишет с "Фенербахче" 2-летнее соглашение на пост главного тренера.