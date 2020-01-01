Моуринью получил желтую карточку за то, что подглядывал в блокнот тренера соперника

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью в матче чемпионата Англии против "Саутгемптона" получил желтую карточку за то, что заглянул в блокнот члена тренерского штаба команды соперника, передает Report.

"Тоттенхэм" на выезде проиграл "Саутгемптону" со счетом 0:1.

"Я поступил некрасиво и точно заслужил желтую карточку, но я повел себя грубо по отношению к идиоту", - прокомментировал Моуринью свой поступок на послематчевой пресс-конференции.

Единственный мяч на 17-й минуте забил форвард хозяев Дэнни Ингс. Для 27-летнего футболиста этот гол стал 13-м в текущем сезоне, он делит второе место в списке бомбардиров с нападающим "Арсенала" Пьером-Эмериком Обамеянгом, лидирует форвард "Лестера" Джейми Варди (17). На 75-й минуте капитан "Тоттенхэма" Гарри Кейн был заменен из-за повреждения мышц задней поверхности бедра.