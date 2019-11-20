Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью будет зарабатывать вдвое больше своего предшественника Маурисио Почеттино.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, зарплата 56-летнего португальца составит 17,5 миллионов евро в год.

Что касается М.Почеттино, его зарплата составляла 9 миллионов евро в год.

Отметим, что сегодня сегодня Ж.Моуринью подписал с "Тоттенхэмом" контракт до конца сезона 2022/23. После 12 сыгранных туров "Тоттенхэм" занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.