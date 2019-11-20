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Моуринью будет зарабатывать вдвое больше своего предшественника

Моуринью будет зарабатывать вдвое больше своего предшественника

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью будет зарабатывать вдвое больше своего предшественника Маурисио Почеттино. 

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, зарплата 56-летнего португальца составит 17,5 миллионов евро в год.

Что касается М.Почеттино, его зарплата составляла 9 миллионов евро в год.

Отметим, что сегодня сегодня Ж.Моуринью подписал с "Тоттенхэмом" контракт до конца сезона 2022/23. После 12 сыгранных туров "Тоттенхэм" занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

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