Моуринью из-за пробок пришел пешком на матч ЛЧ с "Ювентусом"

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Автобусы с игроками «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» застряли в пробке по пути на стадион «Олд Траффорд» в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, главный тренер английской команды Жозе Моуринью покинул автобус команды и решил пойти на стадион пешком.

«Мы встали в пробку. Находились в автобусе около 45 минут, но я решил выйти. Прошёл мимо болельщиков, и никто меня не узнал. У „Ювентуса“ такая же проблема. Я проинформировал делегата УЕФА о ситуации, так как не хочу, чтобы нас снова наказывали за опоздание», — приводит слова Моуринью BT Sport.

Напомним, перед матчем 2-го тура с «Валенсией» автобус с игроками «Манчестер Юнайтед» также попал в пробку, из-за чего команда опоздала на старт встречи.