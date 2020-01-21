​"Монако" вышел в 1/8 финала Кубка Франции

В матче 1/16 финала Кубка Франции "Монако" обыграл клуб четвертого дивизиона "Сен-Приве Сен-Илере" со счетом 3:1.

Как передает Report, встреча состоялась в Орлеане на стадионе "Стад де ла Сурс". Обслуживал матч арбитр Франк Шнедер. Ему ассистировали судьи на линиях Джемель Зитуни и Бастьен Курбе.

Счет был отрыт в начале матча. На 12-й минуте автором забитого мяча стал Бальде Кейта. В середине тайма монегаски увеличили разрыв в счете, отличился Кейта, который оформил дубль. Через несколько минут счет до крупного довел Виссам Бен-Йеддер. В концовке матча хозяева сократили разрыв в счете.

Следующим соперником "Монако" станет "Сент-Этьен". Матч состоится 28 или 29 января.