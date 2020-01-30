​“Монако” объявил о трансферах двух полузащитников

“Монако ” объявил о переходе двух французских полузащитников.

Как сообщает пресс-служба “монегасков”, в “Монако” из “Бордо” перешёл полузащитник Орельена Тчуамени, заключив контрактное соглашение с клубом до 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 20-летний игрок провёл 15 матчей, в которых отметился результативной передачей.

Также “Монако” подписал контракт с хавбеком “Страсбурга” Юссуфа Фофаном. Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Лиги 1 Фофан провёл 13 игр и записал на свой счёт 1 гол.