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“Монако” объявил о трансферах двух полузащитников

​“Монако” объявил о трансферах двух полузащитников

“Монако объявил о переходе двух французских полузащитников.

Как сообщает пресс-служба “монегасков”, в “Монако” из “Бордо” перешёл полузащитник Орельена Тчуамени, заключив контрактное соглашение с клубом до 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 20-летний игрок провёл 15 матчей, в которых отметился результативной передачей.

Также “Монако” подписал контракт с хавбеком “Страсбурга” Юссуфа Фофаном. Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Лиги 1 Фофан провёл 13 игр и записал на свой счёт 1 гол.

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