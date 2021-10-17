О нас
Report Georgia
Аудио новости

МОК озабочен планами ФИФА проводить чемпионаты мира каждые два года

МОК озабочен планами ФИФА проводить чемпионаты мира каждые два года Международный олимпийский комитет (МОК) не поддерживает инициативу Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионаты мира каждые два года/
Футбол
17 октября 2021 г. 15:40
МОК озабочен планами ФИФА проводить чемпионаты мира каждые два года

Международный олимпийский комитет (МОК) не поддерживает инициативу Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионаты мира каждые два года/

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МОК.

"Исполнительный совет (EB) Международного олимпийского комитета принимает к сведению планы ФИФА изменить расписание футбольных соревнований и проводить чемпионат мира каждые два года. Ряд международных федераций по другим видам спорта, национальных футбольных федераций, клубов, игроков, ассоциаций игроков и тренеров выразили серьезные оговорки и опасения в отношении планов по увеличению доходов ФИФА", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что инициатива ФИФА может подорвать развитие других видов спорта: тенниса, велоспорта, гольфа, гимнастики, плавания, легкой атлетики, Формулы-1.

МОК подчеркивает, что увеличение числа мужских соревнований в календаре создаст проблемы для дальнейшего продвижения женского футбола.

Кроме этого, предупреждает МОК, увеличение частоты проведения чемпионата мира создаст дополнительную серьезную нагрузку на физическое и психическое здоровье игроков.

"МОК разделяет эти опасения и поддерживает призывы заинтересованных сторон футбола, Международных спортивных федераций и организаторов крупных мероприятий к более широким консультациям, в том числе с представителями спортсменов, которые, очевидно, не состоялись", - говорится в заявлении МОК.

В мае ФИФА выдвинула идею проводить чемпионаты мира чаще - раз в два года, а не раз в четыре года, как это происходит в настоящее время.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке IOC: "FIFA-nın ideyası digər idman növlərinin inkişafını baltalayacaq"

Экслюзивные новости

Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана
Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана
16 октября 2021 г. 16:50
Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель
Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель
16 октября 2021 г. 16:46
Посол Египта: Собираемся участвовать в восстановительных работах в Карабахе
Посол Египта: Собираемся участвовать в восстановительных работах в Карабахе
16 октября 2021 г. 16:32
Временный поверенный в делах Ливии: Хотим участвовать в восстановлении Карабаха
Временный поверенный в делах Ливии: Хотим участвовать в восстановлении Карабаха
16 октября 2021 г. 14:51
Посол Кыргызстана: Азербайджан имеет имидж миролюбивого государства
Посол Кыргызстана: Азербайджан имеет имидж миролюбивого государства
16 октября 2021 г. 14:34
Начало производства Jeep в Азербайджане отложено
Начало производства Jeep в Азербайджане отложено
16 октября 2021 г. 13:51
Милли Меджлис проведет заседание, приуроченное ко Дню Победы
Милли Меджлис проведет заседание, приуроченное ко Дню Победы
16 октября 2021 г. 13:06
Рафиг Асланов: На орошаемых площадях никаких проблем нет
Рафиг Асланов: На орошаемых площадях никаких проблем нет
16 октября 2021 г. 11:03
Министерство: Новое агентство увеличит вклад сектора ИКТ в экономику страны
Министерство: Новое агентство увеличит вклад сектора ИКТ в экономику страны
15 октября 2021 г. 13:49
Россия может признать электронную подпись Азербайджана
Россия может признать "электронную подпись" Азербайджана
15 октября 2021 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi