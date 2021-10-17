МОК озабочен планами ФИФА проводить чемпионаты мира каждые два года

Международный олимпийский комитет (МОК) не поддерживает инициативу Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионаты мира каждые два года/

Международный олимпийский комитет (МОК) не поддерживает инициативу Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионаты мира каждые два года/

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МОК.

"Исполнительный совет (EB) Международного олимпийского комитета принимает к сведению планы ФИФА изменить расписание футбольных соревнований и проводить чемпионат мира каждые два года. Ряд международных федераций по другим видам спорта, национальных футбольных федераций, клубов, игроков, ассоциаций игроков и тренеров выразили серьезные оговорки и опасения в отношении планов по увеличению доходов ФИФА", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что инициатива ФИФА может подорвать развитие других видов спорта: тенниса, велоспорта, гольфа, гимнастики, плавания, легкой атлетики, Формулы-1.

МОК подчеркивает, что увеличение числа мужских соревнований в календаре создаст проблемы для дальнейшего продвижения женского футбола.

Кроме этого, предупреждает МОК, увеличение частоты проведения чемпионата мира создаст дополнительную серьезную нагрузку на физическое и психическое здоровье игроков.

"МОК разделяет эти опасения и поддерживает призывы заинтересованных сторон футбола, Международных спортивных федераций и организаторов крупных мероприятий к более широким консультациям, в том числе с представителями спортсменов, которые, очевидно, не состоялись", - говорится в заявлении МОК.

В мае ФИФА выдвинула идею проводить чемпионаты мира чаще - раз в два года, а не раз в четыре года, как это происходит в настоящее время.