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Мохаммед Салах вошел в список 100 наиболее влиятельных людей мира

Мохаммед Салах вошел в список 100 наиболее влиятельных людей мира

Английский журнал "Time" опубликовал список 100 наиболее влиятельных людей мира 2019 года. 

Как сообщает Report, в рейтинг также входят политики, актеры, общественные деятели, звёзды спорта.

В список попали египетский футболист "Ливерпуля" Мохаммед Салах, баскетболист команды "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, японская теннисистка Наоми Осака, американский гольфист Тайгер Вудс, а также выступающая во французском "Лионе" американская футболистка Алекс Морган и южноафриканская спортсменка (атлетика) Кастер Семеня. 

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