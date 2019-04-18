Мохаммед Салах вошел в список 100 наиболее влиятельных людей мира

Мохаммед Салах вошел в список 100 наиболее влиятельных людей мира

18 апреля, 2019 12:59

https://report.az/storage/news/d70f7a42c1d9c22ce5f8cfdd868ddffe/b3311496-6e39-4f8e-bea3-95192859b6ac_292.jpg Английский журнал "Time" опубликовал список 100 наиболее влиятельных людей мира 2019 года. Как сообщает Report, в рейтинг также входят политики, актеры, общественные деятели, звёзды спорта. В список попали египетский футболист "Ливерпуля" Мохаммед Салах, баскетболист команды "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, японская теннисистка Наоми Осака, американский гольфист Тайгер Вудс, а также выступающая во французском "Лионе" американская футболистка Алекс Морган и южноафриканская спортсменка (атлетика) Кастер Семеня.

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