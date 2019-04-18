Мохаммед Салах вошел в список 100 наиболее влиятельных людей мира

Английский журнал "Time" опубликовал список 100 наиболее влиятельных людей мира 2019 года.
Как сообщает Report, в рейтинг также входят политики, актеры, общественные деятели, звёзды спорта.
В список попали египетский футболист "Ливерпуля" Мохаммед Салах, баскетболист команды "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, японская теннисистка Наоми Осака, американский гольфист Тайгер Вудс, а также выступающая во французском "Лионе" американская футболистка Алекс Морган и южноафриканская спортсменка (атлетика) Кастер Семеня.
Təbriz QuliyevАвтор новости