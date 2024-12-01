Мохамед Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком мира

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах при переходе в "Пари Сен-Жермен" может стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах при переходе в "Пари Сен-Жермен" может стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Как передает Report, об этом сообщает газета El Nacional.

По данным источников, близких к парижскому клубу, Нассер Аль-Хелаифи хочет сделать египтянина новой звездой Лиги 1, особенно после ухода Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" минувшим летом.

Президент ПСЖ может предложить Салаху в рамках контракта 40 млн евро за сезон - цифра, которая поставит его в ряд самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Хотя Салах также получал предложения из чемпионата Саудовской Аравии, где некоторые клубы готовы предложить ему астрономические суммы, египтянин, похоже, больше склонен продолжать выступать в Европе, утверждает издание.

Отметим, что 32-летний нападающий в этом сезоне забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 12 матчах английской Премьер-лиги. Контракт Салаха с представителем Мерсисайда истекает летом 2025 года.