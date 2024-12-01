О нас

Мохамед Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком мира

Мохамед Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком мира Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах при переходе в "Пари Сен-Жермен" может стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
Футбол
1 декабря 2024 г. 12:46
Мохамед Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком мира

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах при переходе в "Пари Сен-Жермен" может стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Как передает Report, об этом сообщает газета El Nacional.

По данным источников, близких к парижскому клубу, Нассер Аль-Хелаифи хочет сделать египтянина новой звездой Лиги 1, особенно после ухода Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" минувшим летом.

Президент ПСЖ может предложить Салаху в рамках контракта 40 млн евро за сезон - цифра, которая поставит его в ряд самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Хотя Салах также получал предложения из чемпионата Саудовской Аравии, где некоторые клубы готовы предложить ему астрономические суммы, египтянин, похоже, больше склонен продолжать выступать в Европе, утверждает издание.

Отметим, что 32-летний нападающий в этом сезоне забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 12 матчах английской Премьер-лиги. Контракт Салаха с представителем Мерсисайда истекает летом 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Məhəmməd Salah Avropada ən çox maaş alan futbolçu ola bilər

Другие новости из категории

Гвардиола назвал фаворита матча Ливерпуль - Манчестер Сити
Гвардиола назвал фаворита матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
1 декабря 2024 г. 05:48
АПЛ: Арсенал обыграл Вест Хэм в лондонском дерби
АПЛ: "Арсенал" обыграл "Вест Хэм" в лондонском дерби
1 декабря 2024 г. 03:46
Премьер-лига: Зиря разгромила Сумгайыт
Премьер-лига: "Зиря" разгромила "Сумгайыт"
30 ноября 2024 г. 19:25
Премьер-лига: Сегодня состоятся очередные два матча XV тура
Премьер-лига: Сегодня состоятся очередные два матча XV тура
30 ноября 2024 г. 09:29
Винисиус признан лучшим игроком ноября в Ла Лиге
Винисиус признан лучшим игроком ноября в Ла Лиге
29 ноября 2024 г. 23:31
Конате из-за травмы не поможет Ливерпулю в матче против Манчестер Сити
Конате из-за травмы не поможет "Ливерпулю" в матче против "Манчестер Сити"
29 ноября 2024 г. 21:19
Главный тренер женской футбольной сборной Азербайджана доволен игрой команды в Сочи
Главный тренер женской футбольной сборной Азербайджана доволен игрой команды в Сочи
29 ноября 2024 г. 11:27
Российский специалист дебютирует в Премьер-лиге Азербайджана матчем против Сабаила
Российский специалист дебютирует в Премьер-лиге Азербайджана матчем против "Сабаила"
29 ноября 2024 г. 10:08
Азербайджан сохранил позиции в рейтинге УЕФА
Азербайджан сохранил позиции в рейтинге УЕФА
29 ноября 2024 г. 09:41
В Лиге конференций УЕФА подведены итоги IV тура группового этапа
В Лиге конференций УЕФА подведены итоги IV тура группового этапа
29 ноября 2024 г. 04:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi