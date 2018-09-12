Модрич в январе намерен покинуть "Реал" и перейти в "Интер"

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич планирует перейти в миланский «Интер» в зимнее трансферное окно.

Как передает Report, об этом сообщает Sport Mediaset.

По информации издания, 33-летний хорват хочет сменить обстановку и получить возможность сыграть против нападающего Криштиану Роналду, который летом сменил «Реал» на «Ювентус».

Напомним, в минувшее летнее трансферное окно «Интер» хотел заполучить Модрича, однако хавбек в итоге остался в «Реале». При этом боссам «сливочных» не понравилось, что миланский клуб вёл переговоры с полузащитником без их ведома.

Действующий контракт Луки с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года и включает опцию выкупа за сумму более € 700 млн. Президент мадридцев Флорентино Перес дал понять, что не намерен расставаться с футболистом, поэтому потенциальному покупателю придётся активировать прописанную в соглашении клаусулу.