Модрич подтвердил свой уход из "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич подтвердил, что покинет клуб по окончании сезона.

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич подтвердил, что покинет клуб по окончании сезона.

Как сообщает Report, об этом хорватский футболист написал в своем аккаунте в соцсети.

"Время пришло. Я не хотел, чтобы этот момент наступал, но это футбол, а в жизни все имеет начало и конец. В субботу я сыграю свой последний матч на "Сантьяго Бернабеу"", - написал Модрич.

Отметим, что Модрич выступает за "королевский клуб" с 2012 года. С тех пор он провел 590 матчей в составе испанской команды. 39-летний игрок стал обладателем "Золотого мяча" в 2018 году.

В "Реале" он выиграл более 20 трофеев, в том числе шесть Кубков Лиги чемпионов УЕФА и четыре чемпионства в испанской Ла Лиге.