Модрич подтвердил свой уход из "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич подтвердил, что покинет клуб по окончании сезона.
Как сообщает Report, об этом хорватский футболист написал в своем аккаунте в соцсети.
"Время пришло. Я не хотел, чтобы этот момент наступал, но это футбол, а в жизни все имеет начало и конец. В субботу я сыграю свой последний матч на "Сантьяго Бернабеу"", - написал Модрич.
Отметим, что Модрич выступает за "королевский клуб" с 2012 года. С тех пор он провел 590 матчей в составе испанской команды. 39-летний игрок стал обладателем "Золотого мяча" в 2018 году.
В "Реале" он выиграл более 20 трофеев, в том числе шесть Кубков Лиги чемпионов УЕФА и четыре чемпионства в испанской Ла Лиге.