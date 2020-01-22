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Мишель Платини получил назначение на новую должность

Мишель Платини получил назначение на новую должность

Определилось новое место работы бывшего президента УЕФА Мишеля Платини.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство France Press, 65-летний функционер назначен советником президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). 

Отметим, что Мишель Платини возглавлял УЕФА в 2007-2015 гг. 

8 октября 2015 года Арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила его от должности на 90 дней. 21 декабря М.Платини подвергся дисквалификации сроком на 8 лет. Однако, в мае 2016 года срок его наказания был сокращен до 4 лет и истек в октябре 2019 года. 

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