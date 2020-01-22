Мишель Платини получил назначение на новую должность

Определилось новое место работы бывшего президента УЕФА Мишеля Платини.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство France Press, 65-летний функционер назначен советником президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Отметим, что Мишель Платини возглавлял УЕФА в 2007-2015 гг.

8 октября 2015 года Арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила его от должности на 90 дней. 21 декабря М.Платини подвергся дисквалификации сроком на 8 лет. Однако, в мае 2016 года срок его наказания был сокращен до 4 лет и истек в октябре 2019 года.