Мишель Платини обжалует решение об отстранении от футбольной деятельности

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини подтвердил, что обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне решение об отстранении от футбольной деятельности, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Функционер подчеркнул, что не собирается отказываться от притязаний на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА).

По его мнению, в ФИФА намеренно затягивают его дело, чтобы не допустить до выборов президента организации.

В среду апелляционный комитет ФИФА отклонил апелляции Блаттера и Платини на отстранение от футбольной деятельности на 90 дней, которое было вынесено комитетом по этике организации.