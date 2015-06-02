 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Мишель Платини: Блаттер принял непростое, но смелое решение

    Блаттер объявил, что подаст в отставку с поста президента ФИФА

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ "Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозеф Блаттер принял сложное, но смелое решение уйти в отставку".

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.

    Во вторник Блаттер объявил, что подаст в отставку с поста президента ФИФА на экстренном конгрессе организации, который пройдет в период с декабря 2015 года по март 2016-го.

    "Это было сложное, смелое и правильное решение", - говорится в сообщении.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi