Бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован.

Как сообщает Report, французский функционер взят под стражу в Париже в рамках расследования коррупции из-за присвоения Катару чемпионата мира по футболу 2022 года.

Сейчас он находится под стражей в отделении полиции в Нантерре.

Платини подозревается в участии в возможном процессе фальсификации результатов проведенного в 2010 году голосования.

Отметим, что Мишель Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015 года, когда он был отстранен от должности комитетом по этике ФИФА. 21 декабря его дисквалифицировали на 8 лет. Однако, в мая 2016 года срок наказания сократили до 4 лет.