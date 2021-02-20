Министр спорта Франции просит Килиана Мбаппе не уезжать из страны

Бывшая чемпионка мира по плаванию, а ныне министр спорта Франции Роксана Марасиняню публично призвала французского нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе остаться в Лиге 1

Бывшая чемпионка мира по плаванию, а ныне министр спорта Франции Роксана Марасиняню публично призвала французского нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе остаться в Лиге 1.

Об этом Report передает со ссылкой на France Info.

"Килиан, оставайся во Франции. Мы хотим и дальше смотреть, как ты играешь здесь. Ты нам нужен, ты нужен публике, ПСЖ нужен тебе, а нашим молодым людям нужны образцы для подражания и примеры, на которые они могли бы равняться. Пожалуйста, не уходи. Оставайся здесь, во Франции", — сказала министра.

Напомним, что Мбаппе стал главным героем матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА "Барселона" — ПСЖ. Сине-гранатовые открыли счёт благодаря голу Лионеля Месси с пенальти, однако парижане довели встречу до волевой победы, а Килиан оформил хет-трик, забив все три мяча с игры. Итоговый счёт — 4:1 в пользу гостей.

Неоднократно сообщалось, что француз может покинуть ПСЖ и перейти в мадридский "Реал" или "Ливерпуль".