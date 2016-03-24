Министр: Франция приложит все усилия для обеспечения безопасности Евро-2016

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Франция приложит все необходимые усилия для обеспечения безопасности чемпионата Евро-2016. Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в прямом эфире радиостанции Europe 1.

"Франция приложит все необходимые усилия к тому, чтобы чемпионат Евро-2016 прошел в наилучших условиях. Во Франции уже ведется масштабная операция "Сантинель" по охране объектов. Мы сделаем все необходимое для обеспечения безопасности Евро-2016", - заявил Жан-Ив Ле Дриан.

"Цель террористов- добиться дестабилизации функционирования страны, нарушить ее социальную жизнь, существование демократии. Но необходимо обязательно обеспечить, чтобы нормальная жизнь страны продолжалась. Именно поэтому чемпионат Евро-2016 должен состояться", - подчеркнул министр.