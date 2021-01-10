О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Милан" застрял в Мадриде после матча с "Реалом"

"Милан" застрял в Мадриде после матча с "Реалом" Баскетбольный клуб "Милан" застрял в Мадриде после матча Евролиги с "Реалом"
Футбол
10 января 2021 г. 19:16
Милан застрял в Мадриде после матча с Реалом

Баскетбольный клуб "Милан" застрял в Мадриде после матча Евролиги с "Реалом".

Как передает Report со ссылкой на Eurohoops, причиной тому стали снегопады, обрушившиеся на столицу Испании. Аэропорт Мадрида по-прежнему не работает.

В связи с этими событиями руководство итальянского баскетбола уже перенесло матч "Милана" с "Ваноли". Новая дата этого матча ещё не определена.

Напомним, на уходящей неделе "Милан" провёл матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги с "Реалом". Команда Этторе Мессины одержала победу. Этот успех стал первым в истории клуба в выездных матчах с "Реалом".

На данный момент "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Евролиги. Команда из Италии расположилась на седьмом месте, но имеет матч в запасе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Футболист ПСЖ заразился коронавирусом
Футболист ПСЖ заразился коронавирусом
10 января 2021 г. 01:16
Лионель Месси установил уникальный рекорд в истории Ла Лиги
Лионель Месси установил уникальный рекорд в истории Ла Лиги
9 января 2021 г. 23:50
Лэмпард о своей возможной отставке
Лэмпард о своей возможной отставке
9 января 2021 г. 18:47
Бойца UFC арестовали за нанесение ножевых ранений членам семьи
Бойца UFC арестовали за нанесение ножевых ранений членам семьи
9 января 2021 г. 11:26
На клубном чемпионате мира разрешена дополнительная замена
На клубном чемпионате мира разрешена дополнительная замена
9 января 2021 г. 10:16
На клубном ЧМ разрешили менять игрока с сотрясением мозга вне лимита
На клубном ЧМ разрешили менять игрока с сотрясением мозга вне лимита
9 января 2021 г. 07:22
Самолет с футболистами Атлетика не смог приземлиться в Мадриде из-за снегопада и улетел обратно
Самолет с футболистами "Атлетика" не смог приземлиться в Мадриде из-за снегопада и улетел обратно
9 января 2021 г. 05:58
Бавария проиграла в чемпионате, выигрывая со счетом 2:0
"Бавария" проиграла в чемпионате, выигрывая со счетом 2:0
9 января 2021 г. 02:03
Защитник Ювентуса заразился коронавирусом
Защитник "Ювентуса" заразился коронавирусом
8 января 2021 г. 22:28
Два азербайджанских клуба хотят купить нигерийского нападающего
Два азербайджанских клуба хотят купить нигерийского нападающего
8 января 2021 г. 21:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi