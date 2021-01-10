"Милан" застрял в Мадриде после матча с "Реалом"

Баскетбольный клуб "Милан" застрял в Мадриде после матча Евролиги с "Реалом"

Баскетбольный клуб "Милан" застрял в Мадриде после матча Евролиги с "Реалом".

Как передает Report со ссылкой на Eurohoops, причиной тому стали снегопады, обрушившиеся на столицу Испании. Аэропорт Мадрида по-прежнему не работает.

В связи с этими событиями руководство итальянского баскетбола уже перенесло матч "Милана" с "Ваноли". Новая дата этого матча ещё не определена.

Напомним, на уходящей неделе "Милан" провёл матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги с "Реалом". Команда Этторе Мессины одержала победу. Этот успех стал первым в истории клуба в выездных матчах с "Реалом".

На данный момент "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Евролиги. Команда из Италии расположилась на седьмом месте, но имеет матч в запасе.