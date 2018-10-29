"Милан" вырвал победу в матче с "Сампдорией" благодаря голам Игуаина и Сусо

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ «Милан» одержал победу в матче 10-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией».

Как сообщает Report, встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Милана» Патрик Кутроне, отличившийся на 17-й минуте. В середине первого тайма «Сампдория» вышла вперёд благодаря голам полузащитника Риккардо Сапонары и нападающего Фабио Квальяреллы. До перерыва форвард хозяев Гонсало Игуаин сравнял счёт. Победу «Милану» принёс нападающий Сусо, забивший мяч на 62-й минуте.

«Милан», набрав 15 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Сампдория» (15) — 6-е.

В следующем матче «Милан» на своём поле сыграет с «Дженоа» (31 октября), «Сампдория» дома встретится с «Торино» (4 ноября).