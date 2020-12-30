"Милан" проиграл суд бывшему спортивному директору клуба

Клуб "Милан" проиграл суд бывшему спортивному директору клуба Звонимиру Бобану.

Клуб "Милан" проиграл суд бывшему спортивному директору клуба Звонимиру Бобану.

Как сообщает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, "россонери" должны будут выплатить 5,3 млн евро компенсации за увольнее. Однако "Милан" не согласен с таким решением и намерен подать апелляцию.

Весной хорват публично выразил недовольство действиями генерального директора клуба Ивана Газидиса, который, по его словам, за спиной вел переговоры с немецким тренером Ральфом Рангником. После этого Бобана уволили.

52-летний менеджер проработал в "Милане" всего девять месяцев.