"Милан" продолжает вести переговоры с Ибрагимовичем

Итальянский "Милан" продолжает вести переговоры с бывшим футболистом клуба Златаном Ибрагимовичем.

Как сообщает Report, об этом Football Italia сказал технический директор "Милана" Паоло Мальдини.

По его словам, также рассматриваются другие кандидатуры.

Отметим, что Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" из английского "Манчестер Юнайтед" в 2018 году.

В составе "Милана" игрок выступал с лета 2010 года по лето 2012 года, провел 85 матчей, в которых забил 56 мячей и сделал 24 голевые передачи, выиграл чемпионат Италии в сезоне-2010/11 и Суперкубок Италии (2011).

На протяжении карьеры Ибрагимович также выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Ювентус", "Интер"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран, в составе английского "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы.