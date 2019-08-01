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"Милан" приобрел нападающего французского клуба

"Милан" приобрел нападающего французского клуба

"Милан" объявил о переходе португальского нападающего "Лилля" Рафаэла Леао.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, контракт с 20-летним нападающим заключен на 5 лет. 

Хотя условия трансфера на разглашаются, отмечается, что форвард обойдётся итальянскому клубу в 35 млн евро.

Отметим, что Рафаэл Леао выступал за "Лилль" с 2018 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 24 матчах французского национального чемпионата (16 - в основном составе), забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

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