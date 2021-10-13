"Милан" объявил о подписании 38-летнего Миранте

"Милан" подписал контракт с 38-летним голкипером Антонио Миранте.

"Милан" подписал контракт с 38-летним голкипером Антонио Миранте.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба россонери. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Миранте является свободным агентом после того, как его контракт с "Ромой" истек в июне. Антонио также вел переговоры со "Специей".

В своей карьере Миранте выступал за "Кротоне", "Ювентус", "Сампдорию", "Парму" и "Болонью".

Основной голкипер "Милана" Мик Меньян не сможет помочь своей команде в ближайшее время. Французский футболист испытывает боль в левом запястье и будет вынужден перенести операцию. Меньян перебрался в "Милан" этим летом - предыдущей командой вратаря был "Лилль". В девяти поединках за итальянский клуб Мик трижды сумел отстоять на ноль.

Летом «Милан» покинул основной голкипер команды Джанлуиджи Доннарумма. У футболиста истек контракт с миланцами, и он перешел в ПСЖ.