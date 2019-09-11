Милан Обрадович: "Желтая карточка была несправедливой"

"Вы сами видели что первый гол они забили на последних секундах первого тайма. Мы собирались атаковать во время второго тайма. В особенности ускорить нападения с флангов. К сожалению, как только начался второй тайм, мы получили красную карту и остались в меньшинстве. Мы знали что грузины сильны на "втором этаже", и хорошо играют в стандартных ситуациях. Еще одно их преимущество-контратаки. Несмотря на это, мы были вынуждены атаковать. Это привело к уменьшению количества защитников. В итоге, нас 2 раза застали в контратаке. Я думаю, к такому дискомфорту нас привело большое количество жёлтых карточек. По моему мнению, первая желтая карточка полученная Хаджиагой была несправедлива".

Как сообщает Report, эти мысли озвучил главный тренер сборной U-21 Азербайджана, Милан Обрадович, на пресс-конференции, после проигрыша Грузии (0:3) на отборочных матчах AVRO-2021.

Сорокадвухлетний специалист отметил что игроки в своих клубах играют не так часто. " Я должен их поблагодарить за эту агрессию. Потому что это эмоции возникают только в борьбе за свою страну, родину". Футболисты очень хотели отпраздновать серию их двух побед.