"Милан" назвал имя нового главного тренера

Итальянский футбольный клуб "Милан" на своём сайте объявил о назначении Стефано Пиоли на пост главного тренера команды.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, соглашение между клубом и итальянским специалистом рассчитано на два сезона.

Отметим, что последним местом работы Стефано Пиоли была "Фиорентина", которой он руководил с 2017 по 2019 год.

Ранее пост главного тренера "Милана" покинул Марко Джампаоло, который возглавил команду минувшим летом и успел проработать с ней лишь 3,5 месяца.