"Милан" исключён из еврокубков

"Милан" не будет выступать в еврокубке в сезоне 2019/2020.

Как сообщает Report, об этом говорится на официальном сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Причина связана с нарушениями правил финансового фэйр-плей.

Отметим, что "Милан" по итогам минувшего сезона занял пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А и должен был принять участие в следующем розыгрыше Лиги Европы. Ранее сообщалось, что россонери намерены отказаться от участия в соревновании, а их место займёт "Рома".