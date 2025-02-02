"Милан" и "Интер" сыграли вничью в чемпионате Италии

"Милан" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Интером" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

"Милан" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Интером" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report, у хозяев мяч на 45-й минуте забил Тейани Рейндерс, у гостей отличился Стефан де Врей (90+3).

"Интер" в третий раз в сезоне не сумел обыграть "Милан". Ранее "Милан" обыграл соперника в первом круге чемпионата Италии (2:1) и в полуфинале суперкубка страны (3:2).

"Интер" продлил серию без поражений в чемпионате Италии до 17 матчей. Последнее поражение команда потерпела 22 сентября от "Милана". После этого "Интер" одержал 13 побед и 4 раза сыграл вничью.

"Интер" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 51 очко. Команда отстает от лидирующего "Наполи" на 2 очка. "Милан" идет на восьмой позиции с 35 очками. В следующем туре "Интер" сыграет в гостях против "Фиорентины" 6 февраля, "Милан" 8 февраля встретится на выезде с "Эмполи".